Magyar Péter Szijjártó lemondásáról: „A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján”

Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése

– vezette fel bejegyzését Magyar Péter, melyben arra a hírre reagált, hogy Szijjártó Péter lemondott a parlamenti mandátumáról és hátat fordított a közéletnek, hogy a jövőben a BYD-nál töltösön be vezető pozíciót.

„Szijjártó Péter, a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amely cégnek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a »munkáért« nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója” – írta most Magyar, azzal folytatva:

Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere.

Magyar – minden bizonnyal Gulyás Gergelyre utalva – megjegyezte azt is, hogy a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és ma már új párt megalakítását is bejelentették. Ez utóbbi megjegyzésével Ferencz Orsolya nem sokkal korábbi megnyilatkozására gondolhatott a kormányfő, bár a korábbi Fidesz-kormány űrbiztosa nem jelentette ki egyértelműen, hogy új pártot alapítana.

Várhatóan nem csak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem a Fidesz országgyűlési frakciója is szétesik. A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és a többi egykori rendszerváltó pártot

– írta még bejegyzésében Magyar, nem megfeledkezve arról sem, hogy Orbán Viktor ez idő alatt épp az Egyesült Államokban van meccset nézni „a családjával és oligarchákkal”, közben pedig a magyar alkotmányosságot gyászolja Facebook-posztokban.