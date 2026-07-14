A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint, írja a portfolio.hu. A magyar fizetőeszköz 362 közelébe gyengült, ami azt jelenti, hogy

a forint május 20-a óta nem volt ilyen gyenge az euróval szemben.

A dollárral szemben még rosszabb a helyzet

A folyamat a dollárral szemben még látványosabb, ugyanis a jelenlegi, 317,5 körüli jegyzés április közepe óta a legmagasabb.

Ahogy hétfőn írtuk, a közel-keleti háború ismét fellángolt, káosz van a Hormuzi-szoros környékén, és ez a piacokra, a gazdaságra is hatással van. A hétvégén felerősödött iráni–amerikai támadások, a Hormuzi-szoros Irán által bejelentett újbóli lezárása hatására kilőtt az olajár, erősödött a dollár, látványosan gyengült a forint, illetve esett az arany és az ezüst tőzsdei ára is.