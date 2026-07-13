Forró a helyzet a Hormuzi-szorosnál: kilőtt az olajár, gyengül a forint, erősödik a dollár

A közel-keleti háború ismét fellángolt, káosz van a Hormuzi-szoros környékén, és ez a piacokra, a gazdaságra is hatással van – derül ki a Portfolio.hu áttekintéséből. A hétvégén felerősödött iráni-amerikai támadások, a Hormuzi-szoros Irán által bejelentett újbóli lezárása hatására

kilőtt az olajár, ismét 80 dollár körül van a Brent jegyzése (4,3 százalékos emelkedés),

erősödött a dollár (reggel 313 forint körül mozgott egy dollár a bankközi piacokon),

látványosan gyengült a forint (egy eurót reggel 357,3 forint körül jegyeztek),

az amerikai és ázsiai tőzsdék egyes sztárjai, és az európai tőzsdék is mínuszban nyithatnak,

reggelre esett az arany (-1,3%) és az ezüst (-2,4%) tőzsdei ára is.

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Békülés helyett ismét egymásnak esett Irán és az USA. A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást. Mint vasárnap délutáni cikkünkban írtuk, újra teljes a káosz a Hormuzi-szorosban. Irán szerint nem lehetséges az áthaladás a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok hadserege azonban azt ígérte: akár fegyverrel is biztosítják a hajók átjutását.