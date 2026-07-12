Takács Péter a mozgólépcsős incidensről: Szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?

Takács Péter egy nyaralós képet töltött fel a Facebookra, ebből kiderül, a Balatonnál pihen. A kommentelők egy része jó pihenést kíván neki, illetve a saját városaikba invitálják őt vendégként, akadnak azonban olyanok is, akik – megkérdőjelezhető stílusban – kérik számon a volt államtitkárt. Igaz, a stílus miatt nem kell félteni Takácsot sem.

„Mozgólépcső van? Arra vigyázz!” – írta az egyik kommentelő, utalva arra, amikor az egyik bevásárlóközpontban valaki megkérdezte Takácsot, hol van a 8 milliárd forint (A külügyminisztérium megbízására a Fourcardinal Tanácsadó Kft. 17 milliárd forintért szerzett be ezer darab kínai lélegeztetőgépet a Covid-járvány idején, és az üzlethez megalapították az SRF Silk Road Fund Holding Zrt. nevű céget, amely 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Fourcardinalban. Az SRF két aláírási jogkörrel rendelkező vezetője közül az egyik Takács sógora volt, és miután a cégbe a lélegeztetőgép-biznisz után a Fourcardinalból átraktak 8 milliárd forintot, felvették az osztalékot, majd felszámolták – a szerk.), mire az exállamtitkár annyit válaszolt: anyádban!

A mozgólépcsős megjegyzésre Takács most sem fogta vissza magát, azt válaszolta a kommentre:

mert szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?

Szintén volt, aki felemlegette az anyázós párbeszédet, neki a 8 milliárdról annyit írt Takács: „Dehogy! Már a kertben van, gyere ásni, mutatom, merre kell kezdeni!”

A hozzászólók közül többen börtönt jósolnak Takácsnak, utóbbi válaszul azt kérdezte az illetőktől, miért gondolják ezt.