Belföld

„Anyádban!” – válaszolta Takács Péter arra, hol van a nyolcmilliárd

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 04. 21. 17:03
Varga Jennifer / 24.hu
Nem derült ki, hol van.

– Hé, Takács! Hol a nyolcmilliárd?

– Anyádban!

– ez a párbeszéd zajlott le egy járókelő és Takács Péter távozó egészségügyi államtitkár között. Ahogy azt a felvétel készítőjétől megtudtuk, kedden az Allee bevásárlóközpontban történt a szóváltás.

A felvétel készítője a Válasz Online tavalyi cikkével kapcsolatban kérte számon az emeletről a mozgólépcsőn haladó Takácsot. A cikk lényege, hogy a külügyminisztérium megbízására a Fourcardinal Tanácsadó Kft. 17 milliárd forintért szerzett be ezer darab kínai lélegeztetőgépet a Covid-járvány idején, és az üzlethez megalapították a SRF Silk Road Fund Holding Zrt. nevű céget, amely 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Fourcardinalban. Az SRF két aláírási jogkörrel rendelkező vezetője közül az egyik Takács sógora volt, és miután cégbe a lélegeztetőgép biznisz után a Fourcardinalból átraktak 8 milliárd forintot, felvették az osztalékot, majd felszámolták.

Tavaly decemberben írta meg a 444, hogy egy férfi annyira felhúzta magát a kórházi állapotokon, hogy ráírt Takács Péter privát profiljára, az egészségügyi államtitkár pedig sajátos hangnemben válaszolt is. „Nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat” – írta.

Takács Péter feljelentést tett

Az egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentette a járókelőt, akivel szóváltásba keveredett az Allee-ban, és akiről azt írta, „folyamatosan hangosan ordibálva követett, beszólogatott, elhordott mindenféle tolvajnak, g*cinek, mocsoknak egy nemlétező korrupciós ügy kapcsán”.

A Fidesz-frakció kiállt Sulyok Tamás mellett: A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje
Élő adásban akasztotta fel magát egy férfi Németországban, egy Siklóson élő nézője biztatta
Hegedűs Zsolt nagy neveket és nagy meglepetéseket ígér az egészségügyben
A világ legszebb sztárjának választott Anne Hathaway a vörös szőnyegen bizonyította: jó döntés született – galéria
Volodimir Zelenszkij
Zelenszkij: Ukrajna megjavította a Barátság vezetéket
