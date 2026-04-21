„Anyádban!” – válaszolta Takács Péter arra, hol van a nyolcmilliárd

– Hé, Takács! Hol a nyolcmilliárd? – Anyádban!

– ez a párbeszéd zajlott le egy járókelő és Takács Péter távozó egészségügyi államtitkár között. Ahogy azt a felvétel készítőjétől megtudtuk, kedden az Allee bevásárlóközpontban történt a szóváltás.

A felvétel készítője a Válasz Online tavalyi cikkével kapcsolatban kérte számon az emeletről a mozgólépcsőn haladó Takácsot. A cikk lényege, hogy a külügyminisztérium megbízására a Fourcardinal Tanácsadó Kft. 17 milliárd forintért szerzett be ezer darab kínai lélegeztetőgépet a Covid-járvány idején, és az üzlethez megalapították a SRF Silk Road Fund Holding Zrt. nevű céget, amely 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Fourcardinalban. Az SRF két aláírási jogkörrel rendelkező vezetője közül az egyik Takács sógora volt, és miután cégbe a lélegeztetőgép biznisz után a Fourcardinalból átraktak 8 milliárd forintot, felvették az osztalékot, majd felszámolták.

Tavaly decemberben írta meg a 444, hogy egy férfi annyira felhúzta magát a kórházi állapotokon, hogy ráírt Takács Péter privát profiljára, az egészségügyi államtitkár pedig sajátos hangnemben válaszolt is. „Nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat” – írta.