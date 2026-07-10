Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot

„Három a magyar igazság. Uniós pénzek és ügyészség, pipa. Az imént pedig benyújtottuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt” – tette közzé Magyar Péter péntek délután.

A miniszterelnök kijelentését nem sokkal később a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség is megismételte egy közlemény formájában, melyben azt írták: „Az elmúlt két évtizedben a becslések szerint több tízezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló visszaélések történhessenek”.

A parlament honlapján már olvasható az összesen 142 oldalas dokumentum, melynek benyújtója Ruff Bálint, előadója pedig majd Görög Márta igazságügyi miniszter lesz. A Miniszterelnökség most csak annyit emelt ki, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a tervezet értelmében minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkapna a munkájához, „a kormánytól teljesen függetlenül” működne, beszámolási kötelezettsége pedig csak az Országgyűlés felé lenne. Továbbá megismételték azt is, amiről Magyar Péter is beszélt már korábban, hogy a hivatal jövőbeli vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal.

A Hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba. Átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését

– tették még hozzá.

A tárca egyúttal közölte azt is, hogy a Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választja meg az Országgyűlés.