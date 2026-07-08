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Belföld

Görög Márta 11 óra alatt egyszer sem ment ki az általa előterjesztett javaslat vitájáról

Trenka Attila
admin Vaskor Máté
2026. 07. 08. 07:33
Trenka Attila

11 óra vita után, én adhattam át a virágot miniszter asszonynak a példamutatásért. Ugyanis egyszer sem ment ki, amíg az általa előterjesztett javaslat vitája folyt

– írta közleményében Császár Martin, a TISZA frakcióvezető-helyettese, miután Görög Márta igazságügyi miniszter 11 órán keresztül hallgatta végig az ellenzéki észrevételeket, hozzászólásokat, kritikákat, bírálatokat és parttalan ismétléseket.

A képviselőtársai már csokoládét, vizet, cukrot vittek neki Császár szerint.

Nincs erre kimutatás, de miniszter – pláne miniszter asszony – ilyen sokáig nem ült bent egy vitán a Parlamentben. Ez a TISZA-frakció demokrácia-felfogása. A végén nem hiába köszöntöttük a frakció nevében virágcsokorral és álló tapssal

– tette hozzá.

Görög Márta a vita végén arról beszélt, az elmúlt hetekben a jogállamiságot támogató törvényjavaslatokat terjesztettek elő, és az alaptörvény módosítása is ebbe az irányba mutat.

A javaslat célja az, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit, és megteremtse azokat az intézményi alapokat, amelyek nélkül sem a demokratikus kormányzás, sem az új alkotmány előkészítése nem valósítható meg. A módosítás nem tekinthető teljes körű alkotmányreformnak

– jelentette ki.

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