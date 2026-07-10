Ruff Bálint: Sokkban vagyok attól, amit látok

2016-tól kezdve a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása – mondta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter az Ötpontban című podcastben.

A tárcavezető kiemelte: mióta bekerült a kormányba, „sokkban” van attól, amit lát, hogy mi történt az elmúlt években, hogy „mi folyt ebben az országban”. Ő annyit tud tenni, hogy – bevonva a legjobb ügyvédeket, jogászokat – megvizsgálják, hogy végül is mi történt – közölte az MTI szemléje szerint.

Úgy fogalmazott:

bárhova nyúlok, bármilyen aktát nyitok meg, bármilyen támogatást nézek át, bármilyen szerződést kérek ki, mindenhol azt látom, hogy az egyedüli működési cél minél több pénz minél koncentráltabban való kiszórása.

Alkotmányos forradalom a választási eredmény

Az áprilisi választást úgy értékelte: nem nagyon talál arra analógiát sem Európában, sem a történelemben, hogy külső nyomások nélkül

magyarok tömegei, egy heterogén szavazócsoport a baloldaltól a jobboldalig egyszerre nagyon határozottan mondtak nemet valamire és valamire igent.

Olyan alkotmányos forradalom történt, amely teljesen békés volt, de olyan erős, amilyenre nagyon kevés példa van – fogalmazott.

A magyarok nagyon hangosan kinyilvánították, hogy „legyen vége az Orbán-rendszernek”, azt jogállami keretek között, egy nagyon erős felhatalmazással bontsák le, „valami újat csináljunk a hazánk javára”, és ő ebben nagyon szívesen segít.

Ruff Bálint azt mondta: a Fidesz 2010-es fölényes győzelme annak szólt, hogy a magyarok nagy része elégedetlen volt azzal, amit az előző kormányok tudtak nyújtani. Akkor Orbán Viktornak óriási lehetősége lett volna arra, hogy újraalkossa Magyarországot és úgy rendezze be, ahogy az a legjobb ennek az országnak. 2010 és 2016 között a „rendszernek a belakása” volt, és akkor voltak olyanok, akik valóban át akarták alakítani a struktúrákat – vélekedett.

„A kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása”

Kiemelte: 2016-ban történt a „Simicska-törés”, innentől lényegében „a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása”. Minden szakpolitikai kérdés háttérbe szorult, az egész kormányzás működésének a végcélja az volt, hogy „emberek, érdekcsoportok” egyre jobban gazdagodjanak. Hozzátette: a minősége meg a mennyisége ezeknek az ügyleteknek döbbenetes.

Közölte: a magyar állam eltitkolta azt a polgárai elől, hogy mire költ milliárdokat. Több ezer milliárd forintról van szó – tette hozzá.

Úgy látja, azt kell megnézni, hogy az elmúlt 16 év szolgálta vagy sem Magyarország érdekét, és, ha megnézünk bármilyen mutatót bármilyen kérdésben, mindegyik szerint ahhoz képest, ahol lehetnénk, ahol a többi ország körülöttünk van, „ott mi nem vagyunk, mert pontosan az a pénz, amit ők kilapátoltak”, meg az odafigyelés, az hiányzik.

Napokon belül jöhetnek az első feljelentések

Ruff Bálint kitért arra: annak az átvilágításnak, amelyet az ő minisztériuma végez, nagyon hamar lesznek konkrét eredményei. Napokon belül megtehetnek egy feljelentési kört, aztán majd többet is – mutatott rá.

Megjegyezte: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal egy olyan nyomozó hatóság jön létre, amely a jogállam teljes garanciájával működik.

A miniszter arról is beszélt, hogy az 1998-as Orbán-kormánynak megvolt a lehetősége, hogy nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat, de nem tette meg. Mivel a Tisza vállalta, hogy ezt megteszi, fontos, hogy a jogalkotási munkában előrevegyék ezt a kérdést – vélekedett. Hozzáfűzte: így lehet majd tisztán látni és megismerni a magyar történelem egy borzasztó részét.

Az államfő esetével kapcsolatban megjegyezte:

vicces, hogy most azok hivatkoznak a Velencei Bizottságra, akik előtte 16 évig közpénzből gyűlöletet szítottak az ilyen szervezetek ellen.

Kifejtette: a Tisza-frakció tagjai arra szövetkeztek, hogy ezt az országot egy jobb hellyé teszik, és arra kaptak felhatalmazást a választóktól, hogy a korábbi rendszert váltsák le. Magyar Péter miniszterelnök többször elmondta, hogy az emberek április 12-én erre szavaztak – mutatott rá.

Másfél éves alkotmányozási folyamat jöhet

Kitért rá: korábban is lett volna lehetőség egy olyan alkotmányt létrehozni, amelynek megalkotásában minden ember részt vesz, és amelyet a végén egy népszavazással fogadnak el.

Úgy vélte, a 12 éves mandátumkorlátozás egy szimbolikus lépés, amikor azt mondja egy frakció, „láttuk, hogy az elődjeinkkel mi történt”, hogy a hatalom torzítása miatt mi történik az emberrel.

Ruff Bálint elmondta: az alkotmányozással kapcsolatban az a terv, hogy az Országgyűlésnek lesz egy nagybizottsága, amelybe minden párt delegálhat képviselőt, és elkezdődik egy társadalmasítási folyamat, amelyben minél közelebb hozzák az embereket a kormányzati döntésekhez.

Minden kérdést asztalra lehet majd tenni, és az a cél, hogy a népszavazással majd egy olyan megerősítést kapjon az alkotmány, hogy az mindenkinek az alkotmánya legyen

– fogalmazott. Hozzátette: ha tényleg ki akarnak beszélni mindent, hogy miként szeretnénk élni ebben az országban a következő években, akkor az „egy-másfél éves” folyamat lehet.

A tárcavezető szerint emellett meg kell alkotni, szintén a lehető legnagyobb konszenzussal, azt a választási törvényt, amellyel soha többet nem fordulhat elő az, hogy egy választási rendszerben az a normális, ha valaki kétharmadot kap.

Több jogkört adnának az önkormányzatoknak

Amiben most vagyunk, az egy soha vissza nem térő lehetőség, mert tényleg összeállt a magyarok nagy része, hogy átalakítsa a hazáját, és kollektíven el kell határozni, hogy „az az állapot, hogy valaki egy személyben zrt.-vé tegye az országot, és elrabolja a hazánkat 16 évig, és utána az Unió egyik legszegényebb és legkorruptabb országává tegye, soha többet ne fordulhasson elő” – fogalmazott.

Ruff Bálint a következő köztársasági elnök személyét illetően arról beszélt, hogy meg kell találni azt az embert, aki újra meg tudja testesíteni a nemzet egységét. Egyetlen elnök volt, aki kitöltötte a mandátumát a Fidesz által jelöltek közül, a többiek belebuktak – emlékeztetett rá.

Azt is mondta, minél több dolgot kell visszaadni az önkormányzatok jogkörébe, mert jobb, ha minden helyben dől el, és fontos, hogy legyen ellensúlya a mindenkori központi hatalomnak helyben.

Kiemelte: fontos megismertetniük a másfél millió fideszessel is, hogy milyen a gazdaság állapota, mire költött az előző kormány rengeteg pénzt, és ezt a nyáron megteszik, minden szektorban bemutatják, hogy hol állunk. A Tisza-kormány egy nemzeti kormány, amely azért dolgozik, hogy az ország minden lakójának jobb legyen – jelentette ki.

Ruff Bálint kitért rá: szerinte a fideszes képviselők nagy része is győzelemre számított a választás előtt, a másik része pedig tevőlegesen részt vett az előző rendszerben. Nem látja a szembenézést a Fideszben – jegyezte meg. Végül kitért arra is, hogy a hazahozható uniós források ténylegesen a magyar gazdaság újjáépítését fogják szolgálni.