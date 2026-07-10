EU: Újabb 10 milliárd eurós kifizetés vált lehetővé Magyarországnak

„Az EU Tanácsa jóváhagyta Magyarország új helyreállítási tervét, lehetővé téve 10 milliárd euró (3 billió 550 milliárd forint) kifizetését” – számolt be a kedvező hírről szűkszavúan Magyarország EU melletti Állandó Képviselete.

A kormány a módosított nemzeti helyreállítási és ellenálló-képességi tervét egy hónappal ezelőtt nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy az eredeti vállalások a megemelkedett energiaköltségek, a geopolitikai változások, a végrehajtási nehézségek és az időbeli csúszások miatt már nem teljesíthetők az augusztus végi jogvesztő határidőig.

A jóváhagyás azt jelenti, hogy mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás felszabadításának is megnyitották az utat Magyarország számára. Ebből 6,5 milliárd euróhoz támogatás és 3,5 milliárd euróhoz kölcsön formájában juthatna hozzá az ország – írta közleményében a tanács.