Átmeneti lehet a benzinárstop kivezetése

A kormány benyújtotta törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinárstopra. Az előterjesztés szerint az Országgyűlés a gazdasági stabilitás erősítése, a költségvetési kockázatok kezelése miatt módosítja majd az árak megállapításáról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényeket.

A Tisza-kormány szerint a jelenlegi piaci árak alapján kivezethető a hatósági ár, de

az üzemanyagpiac változékonyságára tekintettel a későbbiekben a hatósági üzemanyagárak esetleges meghatározásához szükséges egy rugalmasabb rendszer kidolgozása, amely miniszteri rendeleti szinten valósítható meg.

Átmeneti rendelkezést vezetnének be a már felszabadított biztonsági készletek hatósági áron történő értékesítéséhez. A javaslat szerint a még az Orbán-kormány márciusi rendelete alapján

felszabadított motorbenzin és motorikus gázolaj készletből származó üzemanyag felhasználására és a felszabadításhoz kapcsolódó eljárásokra a felszabadítás és az eljárások megkezdésekor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

A májusi rendelettel felszabadított készletből származó üzemanyagokra már a törvény hatálybalépésekor érvényes szabályok lesznek érvényesek.

A Fidesz-frakció korábban súlyos tévedésnek nevezte a védett üzemanyagár kivezetését, mondván, nincs garancia arra, hogy a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem kezd újra emelkedni. A Tisza-kormány is számol ezzel.

Bármikor visszahozhatják

A módosítás törvényi felhatalmazást ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek (a javaslatot benyújtó Kapitány Istvánnak), hogy később, ha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Ő dönthet a fogyasztók érdekeire figyelemmel a hatósági áras üzemanyagok köréről, kereskedelmi áráról, a hatósági ár alkalmazásának részletszabályairól, a hatósági árral kapcsolatos adatszolgáltatás részletszabályairól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a miniszteri rendelet kijátszóira 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén fél évre bezárathatja a benzinkutat. A módosítás után a biztonsági készletezésről szóló törvény is módosul. A miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségek megsértőit a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírsággal bünteti.

A bírság azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

A bírság kiszabásától ellátásbiztonsági okból lehet eltekinteni. A törvényjavaslat alapján Kapitány miniszter határozhatja majd meg a felszabadított, de a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában lévő készletek újraelosztását, a visszapótlásnál alkalmazható legmagasabb árat.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy kormánya kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke lapunknak azt mondta: a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ár a helyes megnevezés, aki a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik. Gépész László Bírság kiszabásáról még nem tud, de elméletileg akár ez is megtörténhet.