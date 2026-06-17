A Fidesz szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése

A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni.

A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.

Az ellenzéki frakció szerint a védett ár kivezetésével a kormány egy újabb választási ígéretet szeg meg, hiszen – mint írták – Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti.

Kiemelték, a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt négy hónapban, az pedig, hogy az olaj hordónkénti világpiaci ára újra 80 dollár környékére süllyedt az elmúlt napokban, jó hír a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.