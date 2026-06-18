Thuróczy Szabolcs a 24.hu-nak tisztázta: csak vicc volt a pornószinkronos kijelentése

A Heti Hetes legutóbbi adásában Thuróczy Szabolcs azzal poénkodott, hogy hét évig szinkronizált pornófilmeket. Humoros megjegyzését később több újság – köztük a 24.hu – is lehozta. A színész most lapunknak tisztázta: ez csak vicc volt.

Ez egy poén volt, csak hülyéskedtünk a hangommal kapcsolatban. Sokszor szoktam baromkodni, viccelődni, de semmi közöm a pornóhoz! A műsor hevében az ember két levegővétel között benyom egy poént, és az az egész sajtón végigfut…

– fogalmazott Thuróczy, akit rosszul érintett, hogy egyes sajtóorgánumok komolyan vették a szavait.

Értem én, hogy fontos a kattintás, de akkor ezek szerint ne vicceljünk semmivel, mert mindent komolyan vesznek? Ez egy szórakoztató műsor, ezer ilyen poén hangzik el egy Heti Hetesben

– jelentette ki a színész.