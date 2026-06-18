Elvették Matolcsy György kecskeméti díszpolgári címét

Visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés – közölte csütörtökön a város ellenzéki önkormányzati képviselőnek egy részét tömörítő Szövetség a Hírös Városért Egyesület. A Facebook-oldalukon azt írták:

A Szövetség indítványára és folyamatos nyomásgyakorlására a kecskeméti Közgyülés visszavonta Dr. Matolcsy György díszpolgári címét!

Az indítvány indoklásából kiderül, hogy a város éppen módosítja a kitüntetésekről szóló rendeletét, és egyértelműsíti: visszavonható a kitüntetés, ha a kitüntetett méltatlanná válik rá. A szöveg külön említi azt az esetet, amikor valaki közéleti, szakmai vagy társadalmi tevékenységével súlyosan és bizonyíthatóan rontja a település jó hírnevét, illetve súlyosan sérti a közbizalmat.

Az indítvány Matolcsy György esetében ezt a volt jegybankelnök nevéhez köthető MNB-alapítványi ügyekre, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványra, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítványra vezeti vissza. A dokumentum szerint az ÁSZ-vizsgálatok súlyos megállapításai, az ezek nyomán indult büntetőeljárások és további vizsgálatok megrendítették a közbizalmat.

Kecskemét szempontjából azért tartják érzékenynek az ügyet, mert a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlenül kapcsolódik a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaihoz.

A kecskeméti közgyűlés 2023 májusában egy zárt ülésen döntött arról, hogy Matolcsy György megkapja a város díszpolgári címét. Ezt ugyanebben az évben, október 2-án vehette át, amiről az Magyar Nemzeti Bank másnap közleményben számolt be.

Az MNB-alapítványok körüli botrány kecskeméti szála legfőképp a Neumann János Egyetemért Alapítványon keresztül kapcsolódik az MNB-alapítványi ügyekhez. Az egyetemi alapítvány 127,5 milliárd forintot helyezett ki az Optima/PADME-körbe, jóllehet, a pénz egy részéből Kecskeméten új campus és tudásváros épült volna. Ebből végül Kecskeméten csak egy félkész campus maradt, a tudásváros építése pedig eleve el sem indult.

Az Állami Számvevőszék az MNB-alapítványi vagyonkezelésnél súlyos problémákat állapított meg, és feljelentést tett; a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított.