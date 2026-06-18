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Belföld

Pósfai Gábor felmentette a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját

MTI/Bruzák Noémi
Jeney Áron
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 18. 14:07
MTI/Bruzák Noémi
Jeney Áron
A belügyminiszter már több rendvédelmi vezetőt felmentett.

Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a szolgálat alól Jeney Áront, a Készenléti Rendőrség Nyomozó Iroda igazgatóját, tudta meg a HVG.

Jeneyt 2022. június elsején nevezték ki a KR NNI élére, és összességében 18 évet töltött a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

Az új belügyminiszter ezelőtt leváltotta már a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőit és a Készenléti Rendőrség parancsnokát is.

A rendvédelem átalakítása nem áll meg a személycserék szintjén: a csütörtöki kormányzati tájékoztatón bejelentették, hogy szervezetileg is átalakul a rendőrség.

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