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Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 17. 07:01
GETTY IMAGES

2026. június 17., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.

Mai időjárás:

  • Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
  • Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Laura
  • Alida

Deviza középárfolyam:

  • EUR 349,73
  • USD 301,34
  • CHF 379,23
  • GBP 404,52

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