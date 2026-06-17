Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 17., szerda
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- Elfogytak a jelzők: Messi rekordot jelentő triplával indította a vébét.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.
Mai időjárás:
- Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
- Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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