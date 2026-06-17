rendőrségeltűnt személybudapestbrit férfi
Belföld

Eltűnt egy budapesti szórakozóhelyről egy 45 éves brit férfi

rendőrség
admin Rugli Tamás
2026. 06. 17. 06:49
rendőrség
A rendőrség keresi, a hollétéről nem tudni semmit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó John Robert Joseph Tovell ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 45 éves brit állampolgár 2026. június 16-án 2 óra körül egy VII. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik. John Robert Joseph Tovell körülbelül 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, valamint sötétzöld hosszú ujjú inget viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Tovell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Viharos szél, jégeső – országos riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt
Magyar Péter meglátogatta Erdő Pétert
Figyelmeztető lövést adott le egy brit jachtra egy orosz hadihajó a La Manche-csatornán
„Ha kicsit később ugranak fel a kerítésre a fiúk, vagy Vivien fél méterrel arrébb van az oszloptól, még most is élne” – sokkolta az átányiakat a hatéves kislány halála
Bár felfüggesztették a devizahiteles végrehajtásokat, mégis utcára tennék azt a nyugdíjas özvegyasszonyt, aki pert nyert a bank ellen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik