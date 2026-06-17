Bár felfüggesztették a devizahiteles végrehajtásokat, mégis utcára tennék azt a nyugdíjas özvegyasszonyt, aki pert nyert a bank ellen

Akár napokon belül kilakoltathatnak egy veresegyházi nyugdíjas özvegyasszonyt, aki annak ellenére kerülhet utcára, hogy a devizahiteles szerződéséről a Kúria és a Fővárosi Törvényszék is megállapította, hogy érvénytelen.

A 24.hu még februárban mutatta be a Szabó család történetét. Több mint nyolc év pereskedés után nyertek a bankjuk ellen azok után, hogy az ellenük zajló végrehajtás során mindenüket elveszítették. Az apa az eljárás során meghalt, az özvegy kálváriája viszont a nyertes per ellenére sem ért véget. A végrehajtást ugyanis máig nem szüntették meg – hiába kérték mindvégig ezt a bíróságtól –, sőt az eljárás során még a veresegyházi otthonukat is elárverezték.

Ebből a házból kellene az özvegyasszonynak napokon belül kiköltöznie, ugyanis önkényes lakásfoglalónak minősítették annak ellenére, hogy 2005 óta lakik az ingatlanban, amit épp az érvénytelennek ítélt devizahiteles szerződés alapján árvereztek el.

A Gödöllői Járásbíróság egyelőre nem jogerős végzésében az áll, hogy Szabónénak haladéktalanul az árverési vevő rendelkezésére kell bocsátania az ingatlant.