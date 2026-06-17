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Belföld

Bár felfüggesztették a devizahiteles végrehajtásokat, mégis utcára tennék azt a nyugdíjas özvegyasszonyt, aki pert nyert a bank ellen

Varga Jennifer / 24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 17. 05:58
Varga Jennifer / 24.hu
Noha az Országgyűlés a Tisza politikusainak kezdeményezésére a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről döntött, napokon belül az utcára kerülhet egy olyan özvegyasszony, akinek a hitelszerződéséről a Kúria és a Fővárosi Törvényszék is kimondta annak érvénytelenségét. Miközben az ítélet szerint 48 millió forint jár vissza a veresegyházi nyugdíjasnak, az elárverezett házának vevője önkényes lakásfoglalóként tenné ki őt az ingatlanból. Úgy tűnik, hogy az adósok érdekében hozott törvényt egyes esetekben próbálják megkerülni.

Akár napokon belül kilakoltathatnak egy veresegyházi nyugdíjas özvegyasszonyt, aki annak ellenére kerülhet utcára, hogy a devizahiteles szerződéséről a Kúria és a Fővárosi Törvényszék is megállapította, hogy érvénytelen.

A 24.hu még februárban mutatta be a Szabó család történetét. Több mint nyolc év pereskedés után nyertek a bankjuk ellen azok után, hogy az ellenük zajló végrehajtás során mindenüket elveszítették. Az apa az eljárás során meghalt, az özvegy kálváriája viszont a nyertes per ellenére sem ért véget. A végrehajtást ugyanis máig nem szüntették meg – hiába kérték mindvégig ezt a bíróságtól –, sőt az eljárás során még a veresegyházi otthonukat is elárverezték.

Ebből a házból kellene az özvegyasszonynak napokon belül kiköltöznie, ugyanis önkényes lakásfoglalónak minősítették annak ellenére, hogy 2005 óta lakik az ingatlanban, amit épp az érvénytelennek ítélt devizahiteles szerződés alapján árvereztek el.

A Gödöllői Járásbíróság egyelőre nem jogerős végzésében az áll, hogy Szabónénak haladéktalanul az árverési vevő rendelkezésére kell bocsátania az ingatlant.

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