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Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 05. 06:59
GETTY IMAGES

2026. június 5., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Karbantartás miatt Kőbánya felső – Rákos között, június 5-től 14-ig módosul a menetrend.

BKK

  • Az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a Puskás Arébában rendezendő futballmérkőzés előtt és azt követően sűrűbben indul.

Mai időjárás:

  • Néhány helyen záporeső előfordulhat.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
  • Késő estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Fatime

Deviza középárfolyam:

  • EUR 355,14
  • USD 305,81
  • CHF 386,61
  • GBP 410,7

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