Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 5., péntek
Friss hírek
- „Találkozót javaslok” – Zelenszkij nyílt levelet írt Putyinnak, az írásban Orbán is szóba került
- Őrsi Gergely védőügyvédjén keresztül üzent a II. kerületieknek.
- Őrsiék mellett egy nagy közétkeztető cég vezetői is rács mögé kerültek vesztegetés miatt.
- Kammerer Zoltán a Tisza-kormányhoz fordul a Samsung-gyár zajszennyezése miatt. Göd polgármesterét kérdőre vonták, hogy miért csak a kormányváltás után lép az akkugyár ügyében.
- Pócs Pacekba: Youtube-csatornát indít a kampányban Magyar Péter-bábuval tartalmat gyártó bukott képviselő.
- Kepes András elárulta, lenne-e köztársasági elnök, miután többek szerint is megfelelő volna a pozícióra.
- Kiszámolták: ennyien térhetnek át a kata-adózásra 2027-ben.
- Betiltott vegyszert szórhattak ki vadriasztóként egy hajdú-bihari vadásztársaságnál.
- Hatalmas lila folttal az arcán fotózták le a címeitől megfosztott Andrást.
- Andoni Iraola lett a Liverpool új vezetőedzője.
- Selejtezőből indult játékos jutott döntőbe a Roland Garroson.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartás miatt Kőbánya felső – Rákos között, június 5-től 14-ig módosul a menetrend.
BKK
- Az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a Puskás Arébában rendezendő futballmérkőzés előtt és azt követően sűrűbben indul.
Mai időjárás:
- Néhány helyen záporeső előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
- Késő estére 12 és 22 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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