Új rendszámok jelentek meg Magyarországon

2022 júliusában kezdődött új rendszer a magyar rendszámokkal kapcsolatban, amikor az addigi három betű és három szám kombinációt leváltotta a kétszer két betű és három szám kombinációja, emlékeztet a Totalcar. A rendszerbe kis csavar is került, mert az első két betű vagy csak magánhangzó, vagy csak mássalhangzó lehet.

Ennek megfelelően az új formátum az AA-sorozattal indult, melyet 2023 tavaszán az AE-, 2024 elején az AI-, majd 2025 februárjában a mostanáig futott AO-széria váltott fel. Évente változott az első két betű.

Emiatt nem annyira meglepő, de érdemes megjegyezni, amit a Totalcar észrevett, hogy megjelentek az AU- kezdetű rendszámok az utakon. A lap szerint húsvétkor kerültek ki az első ilyen rendszámok, és felgyorsíthatja a rendszámcseréket például az, hogy a plug-in hibridekről november végéig le kell kerülniük a zöld rendszámoknak, még ha valaki meg is akarja tartani a korábbi rendszámát.