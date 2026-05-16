Megpróbálta eloltani az égő házát, de belehalt

Péntek este kigyulladt egy negyven négyzetméteres épület Debrecen Szabadságtelep nevű, kertvárosi részében, a Mályva utcában. A város tűzoltói több oldalról dolgozva fojtották el a lángokat.

Az ingatlan lakója – a dehir szerint egy idős asszony – oltani kezdte a tüzet, de miután nem járt sikerrel, elhagyta az égő házat. Azonban az oltási próbálkozás közben olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem lehetett megmenteni – tudatta a 24.hu-val a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűz keletkezési körülményeit vizsgálják.