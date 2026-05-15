határátkelőinformatikai problémaliszt ferenc nemzetközi repülőtér
Belföld

A határátkelőkön és a Liszt Ferenc repülőtéren is informatikai probléma lépett fel

admin Rugli Tamás
2026. 05. 15. 09:43
Fennakadásokra kell számítaniuk a küldföldre utazóknak.

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken reggel a rendőrség honlapján.

Azt írták, hogy informatikai rendszerprobléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lekerül az RTL képernyőjéről Szabados Ági, ő maga jelentette be, mikor
Kvíz: ezeket a magyar hírességeket is felismered csak a szemeikről?
Tanács Zoltán azt állítja, Nagy Márton különliftet programoztatott magának
„Egy korszak lezárult” - Hegedűs Zsolt átvette Pintér Sándortól az egészségügyet
Feszültség az ELTE-n: tetemre hívták Mráz Ágostont a választás után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik