Miről lesz ma szó?

Magyar Péter miniszterelnök előzetesen azt ígérte, több döntést is meghoznak ma.

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdjük az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról