Letették az esküt a parlamentben a Tisza-kormány miniszterei

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 12. 16:17
Kedd éjféltől lép hivatalba az új kabinet.

Kedden délután tartotta második ülését az új parlament, amelyen esküt tettek a Tisza-kormány miniszterei. A Magyar-kormány 16 minisztere a Sándor-palotában vette át a megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, ahonnan egyenesen az országházba utaztak.

A délután négykor kezdődő ülésen esküt tett

  • Bóna Szabolcs János agrárminiszter;
  • Pósfai Gábor belügyminiszter;
  • Hegedűs Zsolt Csaba egészségügyi miniszter;
  • Gajdos László Attila élő környezetért felelős miniszter;
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter;
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter;
  • Törőcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter;
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter;
  • Orbán Anita külügyminiszter;
  • Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszter;
  • Lannert Judit Orsolya oktatási és gyermekügyi miniszter;
  • Kármán András Miklós pénzügyminiszter;
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter;
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter;
  • Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter;
  • és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztésért felelős miniszter.

A miniszterjelölteket rekordidő alatt, hétfőn és kedden hallgatták meg, valamint támogatták szavazatukkal a kinevezésüket a parlamenti szakbizottságok.

Magyar Péter miniszterelnök már a parlament szombati alakuló ülésen letette az esküt, kormánya kedd éjféltől lép hivatalba.

Az ünnepi ülést az új házelnök, Forsthoffer Ágnes nyitotta meg, kezdésképp együtt elénekelték a Himnuszt.

Ezután Forsthoffer kijelentette, hogy

a miniszterek kinevezésével a magyar kormány megalakult.

Magyar: Hosszú lesz az út, mire ezek a sebek begyógyulnak, de ma nekiállunk ennek a feladatnak

Magyar Péter miniszterelnök a pulpitushoz lépett és bemutatta kormányának tagjait.

„Április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Magyarország változást akar” – mondta a kormányfő, majd megköszönte az emberek megelőlegezett bizalmát. Habár fiatal politikai közösség a Tisza, az nem igaz, hogy a választók nem tudták, kire szavaznak: a célkitűzéseik ismertek, az ország valós problémáiról szólnak. Szakértők százaival készült a kampányprogram, emellett kétéves országjárásuk alatt magyarok százezreinek problémáit hallgatták meg.

Felidézte a miskolci gyermekotthon Manócska részlegének vizesblokkját, ahol méltatlan körülmények között élnek a kisgyerekek. Jártak számos kórházban, ahol már-már természetes volt, hogy sem fertőtlenítőszert, sem vécépapírt nem találnak, csak penészes falakat és beázott várótermeket. „Miközben ez történt Magyarországgal, amelyet megnyomorítottak, kifosztottak, magára hagytak, a leköszönő magyar kormány több mint ezermilliárd forintot fordított saját minisztériumának luxusszínvonalúvá fejlesztésére” – mondta Magyar, aki tegnap meglátogatta a Karmelitát és több minisztériumot. Azt mondta, amit ott láttak, sokkoló volt: megdöbbentő volt a hivalkodó urizálás.

Magyar szerint szégyen, amit az országgal és a magyarok pénzével tettek: luxuspalotákat építettek közpénzből, „miközben milliók nyomorognak ebben a hazában” . „Hosszú lesz az út, mire ezek a sebek begyógyulnak, de ma nekiállunk ennek a feladatnak” – mondta.

Azt ígérte: a Tisza-kormány a nemzetet és nem a miniszterelnököt fogja szolgálni, a működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel. Megismételte, hogy nem lesznek csúcsminisztériumok, és, hogy a miniszterelnökség nem költözik a Karmelitába, sem a Rogán-féle luxusminisztériumba, ezeket az épületeket visszaadják a köznek.

Megnevezett négy tárcát, amelyek előtt a legnagyobb feladatok állnak:

az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium vezetői vétójogot kapnak a kormányban.Sorban bemutatta mindegyik miniszterét, méltatva szakmai kvalitásaikat és ismertetve az előttük álló kihívásokat.

A Ruff Bálint által vezetett miniszterelnökség bemutatásánál elmondta, nem propagandaüzemként és megalomán hatalmi tervek gyártóközpontjaként képzelik el a működését. „Örülök, hogy tetszik, Gergő!” – szólt ki Gulyás Gergely leköszönő kancelláriaminiszternek, aki jelenleg a Fidesz parlamenti frakcióját vezeti.

Miután néhányan közülük a teremben ültek, Magyar megismételte, hogy május 31. a határidő a lemondásra „az Orbán-rendszer bábjainak”.

Magyar elmondta, hogy történelmi feladat áll előttük: két évtized rombolását, megosztását és bizalomvesztését kell korrigálniuk. „Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni. Fogunk. Ha hibázunk, el fogjuk ismerni. Meghallgatjuk egymást, a szakmát és a magyar embereket!” – mondta Magyar, majd arra kérte a képviselőket, hogy segítsék a munkájukat, a választóktól pedig azt kérte, hogy kérjék számon őket, vitatkozzanak a kormánnyal, amely ígérete szerint minden magyar kormánya lesz.

Magyar beszéde után következett a kormány tagjainak ünnepi eskütétele, majd sorban aláírták az esküokmányokat.

Forsthoffer sok sikert kívánt a miniszterek és a kormány munkájához.

