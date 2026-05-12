Magyar Péter: Holnap Ópusztaszeren tartjuk az első kormányülést

Szerdán Ópusztaszeren tartja az első kormányülést az éjfélkor hivatalba lépő Tisza-kormány – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján.

Holnap 15 órától Ópusztaszeren tartjuk az első kormányülést. A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását

– írta az új kormányfő, aki közölte azt is, mi lesz napirenden.

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdjük az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról

– írta Magyar, hozzátéve, hogy az ülés után tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.

A Tisza miniszterei a mai napon tették le esküjüket a parlamentben.