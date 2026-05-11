Halálra verte apját egy 30 éves férfi Hosszúpályiban

Családi tragédia történt május 2-án este a hajdú-bihari Hosszúpályiban, az esetről most számolt be honlapján a rendőrség.

Mint írják, az adatok szerint a gyanúsított olyan súlyosan bántalmazta saját apját, hogy már nem lehetett rajta segíteni. A rendőrök őrizetbe vették a 30 éves férfit, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

A férfi több családtagjába is belekötött május 2-án este. Valakivel csak veszekedett, édesapját viszont többször is megütötte, megrúgta. Fékevesztett dühe akkor sem csillapodott, amikor apja bordatörésre és erős fájdalomra panaszkodott.

A rokonok értesítették a mentőket, azonban a 70 éves férfi a gyors orvosi ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A helyi rendőrök elfogták a bántalmazót, a megyei nyomozók pedig gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság a letartóztatásáról döntött. Halált okozó testi sértés miatt kell felelnie.