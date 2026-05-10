Toroczkai: Visszataszító, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett a saját kampánydalát adatta elő

Az X-en reagált Toroczkai László a 100 tagú Cigányzenekar vasárnapi állásfoglalására, amelyben azt írták, „gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés”. A zenekar azután adott ki közleményt, hogy a szombati alakuló ülésen a Mi Hazánk kivonult az ülésteremből közvetlenül azelőtt, hogy a roma gyerekekből álló sükösdi SUGO Tamburazenekar előadta a cigány himnuszt, majd a Tavaszi szél című népdalt az ülésterem közepén:

A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője az X-en azt írta, hogy nem a tamburazenekar és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az Országgyűlés alakuló ülésének végén.

Ahogy azt korábban bejelentettük, a Szent Koronához járultunk eskütételre, mert az eredeti megállapodást felrúgva, végül ezt sem a Tisza Párt, sem a Fidesz-KDNP nem tette meg. Azt is előre jeleztük, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint, az Örömóda előtt fogunk kivonulni, mert a Tisza Párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett »európai egyesült államoknak« tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviseli az Európai Unió úgynevezett himnuszával kapcsolatban, az EP-ben is

– magyarázta Toroczkai, aki hozzátette:

Azt is visszataszítónak tartjuk, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett, a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést, semmibe véve több millió honfitársunkat, akik nem a Tisza Pártra szavaztak.

A politikus kifogásolta azt is, hogy az előzetesen elfogadott napirendet szerinte a Tisza Párt váratlanul megváltoztatta, és erről tájékoztatást sem adott. „Így ők teremtették tudatosan azt a valóban rossz helyzetet, hogy a kivonulásunkkor éppen a gyermekek vonultak be az ülésterembe. Ez nemcsak inkorrekt, a szokásjogtól eltérő, aljas húzás volt, hanem ezzel a házszabályt is megsértették” – állítja a Mi Hazánk elnöke, aki bejegyzésében egy képet is csatolt a pártok közötti május 5-i egyeztetésen kialakult napirendről, amely szerint a Szózat és a székely himnusz után az Örömóda következett volna, majd a sükösdi tamburazenekar lépett volna fel.

Toroczkai László szerint egy politikai pártnak fontos feladata a gyermekeket segíteni, ahogy azt a Mi Hazánk hosszú évek óta teszi például a Pajtárs Gyermekmozgalommal, „ahová természetesen származástól függetlenül, családfakutatás nélkül jelentkezhetett mindig minden gyermek”.

„Az elmúlt időszakban azonban azt tapasztaljuk, hogy mind a most a parlamentből kieső balliberális pártok, mind a tegnapi húzásával a Tisza Párt saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyermekeket és a gyermekvédelmet. Ezt a gyakorlatot pedig kifejezetten undorítónak tartjuk, és visszautasítjuk!” – zárja közleményét a Mi Hazánk elnöke.