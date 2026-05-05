Közzétették a magyarérettségi hivatalos megoldásait

Az Oktatási Hivatal a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kedden reggel közzétette a hétfőn lezajlott közép- és emelt szintű történelemérettségi hivatalos javítási-értékelési útmutatóit.

A hivatalos megoldások ide kattintva elérhetők, valamint az alábbi képgalériánkból.

26 fotó

Az idei középszintű magyarérettségin a diákoknak egy Jókai Mórról szóló interjúhoz kapcsolódó szövegértési feladatot kellett megoldaniuk, majd szóképekre, versrészletek sorrendjére, szereplők felismerésére, stílusirányzatra és rímelésre is rákérdeztek. A feladatok között Wass Albert és Herczeg Ferenc is előkerült. A vizsga második részében a diákok választhattak Arany János A tölgyek alatt – Margitsziget című versének elemzése és egy létösszegző versekről szóló témakifejtő dolgozat között. Az idei magyarérettségiről szakértő is nyilatkozott, ami ide kattintva érhető el.

Magyarból középszinten az idén 76.109 diák, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról, de összesen 148 ezren fognak érettségizni valamilyen tárgyból.