21,9 milliárd forintot adtak Rogánék Balásy Gyula cégének a választások előtt

Január és március között négy szerződést kötött meg a Rogán Antal miniszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda a kormány kedvenc PR-osával, Balásy Gyula cégeivel, összesen bruttó 21,89 milliárd forint értékben egy tavaly decemberi 35 milliárd forintos keretszerződés alapján – szúrta ki a K-Monitor a Közbeszerzési Értesítőből, amit a telex.hu vett észre. Ezek közül a legnagyobb tétel egy nettó 11,8 milliárd forintos közbeszerzés volt, amelynek célja a hirdetmény szerint az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval” és „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel” kapcsolatos feladatok ellátása volt.

Ráadásul közvetlenül a választások előtt aláírtak két, 2,5 milliárd, illetve 1,3 milliárd forintról szóló megállapodást – hívta fel rá a figyelmet a K-Monitor.

Érdekességként említették, hogy Balásyék megrendelői között a Mandiner is. A kormánypárti propagandához tartozó termék május 31-ig mintegy nettó 700 millió forintot tervez elkölteni a New Land Médiánál.

Az hétfőn derült ki, hogy Balásyék a Honvédelmi Minisztériumtól egy több mint 3 milliárd forintos megbízást húztak be, szintén a választások előtt nem sokkal, imázsfilmek készítésére.