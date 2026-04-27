Balásy cégei 3 milliárdos keretösszegű megbízást húztak be a választás előtt a Honvédelmi Minisztériumtól

Több mint 3 milliárd forintos keretösszegű szerződést kötött napokkal a Fidesz által elbukott választások előtt a Honvédelmi Minisztérium (HM) Balásy Gyula két cégével, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel – írja a HVG.

Balásy cégei a3,275 milliárd forintos keretösszegből egészen 2030-ig gyárthatnak honvédségi toborzó- és imázsfilmeket. Vagyis a Rogán Antal köréhez kötődő kormányzati kommunikációs rendszer egyik legismertebb szereplője még a kormányváltás előtt több évre szóló állami megbízást kapott.

A lap értesülése szerint a New Land Media és a Lounge Design feladata olyan videós anyagok készítése lesz, amelyek a katonai pályát mutatják be és népszerűsítik. A HM évente 52 darab, egyenként 20 perces tévés magazinműsort rendelt meg, részenként négy darab ötperces szegmensre bontva.

A megbízás a Rogán Antal felügyelete alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) egyik korábbi, 75 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzéséhez kapcsolódik. A HM igénye alapján az NKOH külön eljárást folytatott le a katonaságot népszerűsítő reklámfilmekre. A szerződés négy évre bontja a kifizetéseket:

2026-ban legfeljebb 705,6 millió,

2027-ben 776,3 millió,

2028-ban 854,1 millió,

2029-ben pedig 939,6 millió forint fizethető ki a New Land Mediának és a Lounge Designnak.

A teljes keret 30 százaléka, nettó 982,7 millió forint opciós rész, de a fennmaradó 70 százalékot kötelező elkölteni. Ez azt jelenti, hogy Balásy cégei nettó 2,3 milliárd forintra biztosan számíthatnak, ha a szerződést egyik fél sem bontja fel.

A HVG emlékeztetett, hogy Balásy cégeinek nem új terep a honvédségi kommunikáció. A mozgóképes toborzási projekt 2023-ban indult, és a Haderő című magazinsorozat tavalyi részeit is ők készítették. Emellett hozzájuk kerültek más, a honvédség népszerűsítésére kitalált projektek munkái is, például a zánkai Haditechnikai Park, a Kincsem Hadi Park és a honvédelmi élményközpontok fejlesztése körül.

A rendőrség tavaly nyomozást indított annak tisztázása érdekében, hogy valódi versenyhelyzetben történhetett-e meg, hogy az állami kommunikációs megbízások csaknem háromnegyedét hosszú időn át ugyanaz a cégcsoport nyerte meg. A Transparency International Magyarország adatai alapján az látszik, hogy Balásy marketingkommunikációs cégeihez addigra 336 milliárd forint értékű tender jutott, ami az NKOH megbízásainak 74 százaléka. Ebbe a sorba illeszkedik a mostani honvédelmi megbízás is.