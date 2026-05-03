„Ez az óra rémisztő” – mondta a diákoknak a tanárnő, aki gint ivott egy vizespalackból, majd a vécében hányt

Határozatlan időre eltiltották a pedagógusi pályától azt a nottinghami középiskolai tanárt, aki az osztályteremben, tanítás közben megivott egy vizespalacknyi gint, majd a tanári mosdóban hányt.

Mint most a szakmai magatartási bizottság vizsgálatából kiderült, 2025 januárjában Annika Kiran Kapur a tanúk szerint zavartan viselkedett, összefolytak a szavai, arra panaszkodott a diákoknak, hogy nem figyelnek, mire megkérdezték tőle a diákok, hogy jól van-e. „Csak egy kicsit fáradt vagyok”, válaszolta a tanár.

Ez az óra rémisztő

– mondta még az Independent cikke szerint Kapur, aki azóta elismerte, „súlyos”, „szörnyű” hibát követett el.

Azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy a ginnel és citrommal teli palack a „születésnapi hétvégéjéről” maradt a táskában, és mikor először beleivott, nem vette észre, hogy nem víz van benne. Mikor megérezte az alkoholt, kiköpni nem merte, mert akkor a diákok kérdőre vonták volna, mi van a palackban, és „nagyot kortyolt, hogy ne hányjon”, az üveg úgy harmadát elfogyasztotta.

A diákoknak hamar feltűnt, hogy Kapur máshogy kezd el beszélni, mint szokott, összevissza gesztikulált, alig tudott állni a lábán.

Mikor elhagyta az osztálytermet, öklendezni kezdett, bement a tanári mosdóba, és hányt – olvasható a bizottsági jelentésben. A vizsgálaton megkérdezték Kapurt, hogy a diákok biztonságban voltak-e, azt mondta, nem volt olyan rosszul, csak „szédítő fejfájás” gyötörte. Pontosan emlékszik arra, mi történt.

Kapur határozatlan ideig nem taníthat, de 2028 áprilisában kérelmezheti a tiltó végzés hatályon kívül helyezését.