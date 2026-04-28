Direkt36: A Fidesz-frakció munkatársának lakásában lakik egy körözött lengyel politikus

Marcin Romanowski Lengyelország korrupcióval vádolt korábbi igazságügyi miniszterhelyettese a Kocsis Máté által vezetett Fidesz-frakció egyik munkatársától béreli magyarországi lakóhelyét – derítette ki a Direkt36.

Az oknyomozó portál személyesen felkereste a Magyarországon menedékjogot kapó, hazájában elfogatóparancs alatt álló politikust annál az első kerületi lakásánál, amelynek egyik tulajdonosa Párkai Dávid Zsolt, aki a Direkt36 szerint „képviselői tevékenységet segítő személyi titkárként” dolgozik a Fidesz-frakcióban. A szerződés szerint Kocsis Máté frakcióvezető szerződtette le Párkait 2025 szeptemberében napi 8 órában.

Párkai megerősítette, hogy Romanowski 2024 decembere óta az ő résztulajdonában álló ingatlanban lakik. A munkájával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ő nem titkárként, hanem jogi szakértőként dolgozik a Parlamentben. Hangsúlyozta: a lengyel politikus már az előtt a lakásban tartózkodott, hogy ő megkapta a parlamenti pozíciót.

Magyar Péterék felülvizsgálják a dolgot

Az április 13-i nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter leendő miniszterelnök bejelentette, hogy felülvizsgálják az Orbán-kormány alatt Magyarországon menedékjogot kapott, hazájukban meghozott ítélettel vagy bírósági perrel szembenéző politikusok helyzetét, így Romanowski menedékjogát is.

A lakás tulajdonosa azt mondta, hogy amennyiben az új kormány felállásával Romanowski tartózkodása törvénytelenné válik, megszüntetik a szerződést.

A Direkt36 megkereste az ügyben a Fidesz-frakciót, amelynek sajtóosztálya azt válaszolta, hogy a „frakcióvezetőnek semmi köze nincs” a lengyel politikus „menedékkérelméhez és az azzal kapcsolatos eseményekhez”.