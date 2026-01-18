Az Orbán-szülőknek hegedült Mága Zoltán

Orbán Viktor szülei ültek az első sorban Mága Zoltán székesfehérvári koncertjén, a zenész Facebook-oldalán látható, ahogy Orbán Győző és Sipos Erzsébet előtt állva hegedül.

Az érdekességet a 444 szúrta ki, a lap megjegyzi azt is, hogy a város fideszes képviselője, Vargha Tamás is felszólalt a koncerten.

Erről a posztban a zenész nem tesz említést, a Facebook-bejegyzésből viszont kiderül, hogy lélegeztetőgépet ajándékoztak a székesfehérvári gyermekosztálynak és 3 millió forinttal támogatták a kárpátaljai magyar gyermekeket és időseket; valamint megtudhatjuk azt is, hogy kik léptek fel az eseményen (Bodrogi Gyulától egészen Nyerges Attiláig).

Orbán Viktor szülei több fotón is feltűnnek.

A lap emlékeztet, hogy Mága turnéján rendszeresen szólalnak fel fideszes politikusok, Hankó Balázs például Veresegyházon állt színpadra. Ahol egyébként indul a választáson.