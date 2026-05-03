Egy bőrszoknya online értékelése miatt toloncolnak ki egy férfit Oroszországból

A közép-oroszországi Tula régió egy bírósága ítéletében kimondta, ki kell utasítani azt a külföldi férfit, aki egy online áruházban árusított bőrszoknyát véleményezett – írta a Novaya Gazeta.

Egy 2025 szeptemberében, a Wildberries e-kereskedelmi oldalon árult műbőr szoknyáról írt véleményéért idézték bíróság elé a férfit, aki a bőrszoknya értékélésénél saját magáról töltött fel képeket a szoknyában, és azt írta mellé:

Milyen szép kis szoknya! Nemcsak az alakom hibáit rejti el, hanem azt is, hogy pasi vagyok.

A bíróság szerint az értékelés „nyílt népszerűsítése a nem hagyományos szexuális irányultságnak”. A férfi elismerte bűnösségét, de kérte, ne utasítsák ki az országból. Kiutasították.

Április 23-án vették őrizetbe, ötnapnyi adminisztratív fogság után átszállították a Kimovszk városában található külföldiek számára fenntartott ideiglenes fogdába, ahol a kitoloncolásáig akár további 90 napig is fogva tarthatják.

Az értékelést törölték az oldalról.

LMBT-propaganda

A férfi ellen „LMBT-propaganda” miatt is vádat emeltek, a közösségi oldalán található fotók és videók alapján, de ezt a bíróság egyelőre visszautalta az ügyészségnek.

2022-ben az orosz kormány kiterjesztette az „LMBT-propaganda” tilalmát, illegálissá téve bárki számára a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok” népszerűsítését. Azóta több tucat embert vádoltak meg a törvény alapján, sokszor nem kellett többet csinálni, mint egy szivárványos zászlót posztolni valamelyik közösségi oldalon.