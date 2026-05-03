Majka Dopemannek: Te piaci alapon nemhogy 5 milliót nem érsz, de talán 5 forintot se

Majka a minap élesen bírálta az elmúlt hetekben a támogatási botrány miatt a középpontba került Nemzeti Kulturális Alapot. Úgy fogalmazott, a rendszer átláthatatlan, és olyan előadókat részesít előnyben, akik lojálisak a Fideszhez, miközben piaci alapon nem állnának meg a lábukon. A rapper szerint a „kitartott kamuművészek” csak a politikai kapcsolataik és a pártrendezvényeken való fellépéseik miatt kapnak jelentős állami támogatásokat.

ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak.

– reagálta a zenész Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter ATV-s interjújára.

Dopeman válasza

Erre válaszolt a korábbi barát, de mára inkább már ellenkezője, Dopeman, akit szintén a botrányos kifizetések kedvezményezett alkotói között találni. Vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta, nem tudja, Majkának van-e „bárminemű alapja másokat pár milliós NKA támogatások miatt ekézni”.

Dopeman ezt arra alapozza, hogy úgy tudja, Majkának az is jól jövedelmező volt, míg korábban a NER-hez dörgölőzött, diplomata útlevelet kapott, „százmilliókat” keresett a TV2-n keresztül, „állami érdekeltségű cégek által a Csurran Cseppen ellenére is nyújtott hatalmas mértékű szponzorációs támogatásokból”, „városi legendák szerint Fideszes haverok által működtetett cégekből kapott osztalékokból”, „Covid oltás hakni a kórház VIP osztályáról”. Hogy olyanokkal barátkozott, mint ő, Kicsi Tyson, Curtis, vagy Szijjártó Péter, akiket aztán mind elárult.

Amikor másokat, és elsősorban engem barmozol, azért egyre emlékeztetnélek. Ha nincs ez a BAROM, akkor a te életed NAGYON, de NAGYON másképp alakul. Mondhatjuk úgy, hogy »mennybe« jutott a szarom… Ha ÉN barom, TE a szarom.

„Olyan vagyok neked, mint Magyarnak Orbán. Nem szabadulunk a szerelmetektől…” – zárta sorait Dopeman.

Majka reakciója

A bejegyzésre tételesen reagált Majka, ha lehet, még durvább hangnemben. Arról írt, hogy nem voltak százmilliós juttatások a rendszerkritikus dalai megjelenése után, sőt „önkormányzati és céges fellépéseink sorát mondták le”. Utalt a One Magyarországgal kötött együttműködésének felbontására is, ami miatt még mindig pereskedik.De „egy ország dalolta a refrént, és talán a zenei életben is megváltozott valami”.

Én egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét alakítottam, majd lövettem le a színpadon, ellenben veled, aki egy, a valóságban létező politikus, a regnáló miniszterelnök hungarocell fejét rugdostad egy rendezvényen. És amíg te gyónásként 5 millióért lemélytorkoztad bő nyállal az egész Fideszt, én inkább megkerestem ennek a többszörösét ugyanazon a koncerten. Ez a piac. Mindenkinek megvan a szerepe: Én dalolok, te meg szopsz… Viszont ha őszinték vagyunk, te így is jól jártál. Mivel te piaci alapon nemhogy 5 milliót nem érsz, de talán 5 forintot se.

Szerinte nem ő az áruló, hanem Dopeman az, aki elárulta Ganxsta Zolit, a Fekete Vonatot, Kicsi Tysont és még sokakat.

Szijjártóval kapcsolatban megemlíti, életében 4-5-ször találkozott vele, ebből 3-szor koncerten. Ő nem, csak a külügyminiszter posztolt erről képet. „Az meg, hogy egy képen vagyok valakivel.. hááát… Gondolom, te felelősséget tudsz vállalni valamennyi képért, amit veled készítettek az elmúlt 30 évben.”

Arra az állításra, hogy a Fidesz alatt lett gazdag Majka, úgy reagált:

Ennél prolibb, tényelkerülő érvet tényleg csak a digitális hadsereg katonái tudnak felhozni. De igazad van. Bevallom! Az összes dalomat Deutsch Tamás írta bemindenezve, az összes koncertemen Németh Szilárd lépett fel helyettem maszkban, és mindegyik posztomat Pócs János írta az elmúlt 20 évben.

Majka szerint az sem igaz, hogy ő örökre Dopeman-rajongó maradna, már rég nem az, ahogy sok tízezer ember is elpártolt Dopeman mellől, mióta romlott a zenéi minősége, és látták, milyen emberré vált.

Csak szeretnéd, hogy a rajongók legyek. Sőt!! Az utóbbi években akkor kerültél a címlapokra, ha velem vagy Orbán Viktorral foglalkoztál. Valójában te vagy az én rajongóm. Ott akarsz lenni, ahol én vagyok, oda akarsz eljutni, ahová én eljutottam. Elmondhatod ezerszer ezer helyen, hogy neked minden megvolt már, de mindketten tudjuk, ez nem így van.

Szerinte Dopeman jobban tenné, hogy ahogy az öccse, ő is inkább beszállna a „fuvarozós bizniszbe”.

Majd kvázi utóiratként még azt írta Majka: