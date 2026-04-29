Belföld

Magyar Péter Brüsszelből: Rövid lesz a nyár

admin Kerner Zsolt
2026. 04. 29. 16:43
Mohos Márton / 24.hu
Sok lesz a munka a pénzekért, és elmondta azt is, mikorra egyezhetnek meg.

Hosszú videóban jelentkezett be Magyar Péter leendő miniszterelnök Brüsszelből, ahova azért utazott el, hogy tárgyaljon az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeivel. Előbbivel az uniós pénzek hazahozataláról, utóbbival a nyári uniós csúcsról, amelyen már Magyar fogja képviselni Magyarországot.

A Tisza elnöke több információt is elmondott a videóban.

  • Egyrészt azt, hogy szerinte a magyar kormány mai ülésén nem fogadták el azt a javaslatot, amiben már informálisan megegyeztek, hogy a bankok kilencven napra befagyaszthassák azokat az utalásokat, amelyeket pénzmosás gyanúja miatt bejelentenek a NAV felé.
  • Arról is beszélt, hogy szerinte a kormány eltörölte azt, hogy a pénzügyminiszternek is jóvá kelljen hagynia a minisztériumok szerződéskötéseit, ezért a minisztériumok mostantól az új kormány beiktatásáig szabad kezet kapnak a költekezésre.
  • Elmondta, hogy május végén, 24-25-én utazhat ki újra Brüsszelbe, hogy politikai megállapodást jelentsenek be a pénzek hazahozataláról. Ezzel kapcsolatban egyébként bizakodó, lát akaratot mindkét oldalon. Elsőként a Helyreállítási Alap forrásaira koncentrálnak, és ahogy a szerda esti Földosztásban elmondjuk majd, ezzel valójában minden más befagyasztást is megoldanak nagyrészt.
  • Elmondta, hogy rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe.
  • Még egy érdekességet mondott el, hogy az Integritás Hatóság több jogkört kaphat majd. A szervezetet eleve a bizottság kérésére hozták létre, a vezetője nemrég maga jelentkezett, hogy nem ugrana el több feladat elől. 

Magyar egyébként sokáig élt Brüsszelben, a videóban hosszan beszél arról, milyen szép a város, bemutatja a magyar Állandó Képviseletet is, valamint sokat beszél a parkokról és a város parlamentjeiről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik