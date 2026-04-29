Magyar Péter Brüsszelből: Rövid lesz a nyár

Hosszú videóban jelentkezett be Magyar Péter leendő miniszterelnök Brüsszelből, ahova azért utazott el, hogy tárgyaljon az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeivel. Előbbivel az uniós pénzek hazahozataláról, utóbbival a nyári uniós csúcsról, amelyen már Magyar fogja képviselni Magyarországot.

A Tisza elnöke több információt is elmondott a videóban.

Egyrészt azt, hogy szerinte a magyar kormány mai ülésén nem fogadták el azt a javaslatot, amiben már informálisan megegyeztek, hogy a bankok kilencven napra befagyaszthassák azokat az utalásokat, amelyeket pénzmosás gyanúja miatt bejelentenek a NAV felé.

Arról is beszélt, hogy szerinte a kormány eltörölte azt, hogy a pénzügyminiszternek is jóvá kelljen hagynia a minisztériumok szerződéskötéseit, ezért a minisztériumok mostantól az új kormány beiktatásáig szabad kezet kapnak a költekezésre.

Elmondta, hogy május végén, 24-25-én utazhat ki újra Brüsszelbe, hogy politikai megállapodást jelentsenek be a pénzek hazahozataláról. Ezzel kapcsolatban egyébként bizakodó, lát akaratot mindkét oldalon. Elsőként a Helyreállítási Alap forrásaira koncentrálnak, és ahogy a szerda esti Földosztásban elmondjuk majd, ezzel valójában minden más befagyasztást is megoldanak nagyrészt.

Elmondta, hogy rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe.

Még egy érdekességet mondott el, hogy az Integritás Hatóság több jogkört kaphat majd. A szervezetet eleve a bizottság kérésére hozták létre, a vezetője nemrég maga jelentkezett, hogy nem ugrana el több feladat elől.

Magyar egyébként sokáig élt Brüsszelben, a videóban hosszan beszél arról, milyen szép a város, bemutatja a magyar Állandó Képviseletet is, valamint sokat beszél a parkokról és a város parlamentjeiről.