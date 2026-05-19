Ezért nem mozdul mellőled a kutya, ha alszol – nem a kényelem az oka

Sok gazdiban okkal merülhet fel a kérdés: miért nem akar mozdulni az ágy mellől vagy az ágyból a kutya éjszakánként, ha neki is van külön fekhelye? A válasz nem abban rejlik, hogy kényelmesebbnek találná az ágyunkat, írja a welovedogz.hu.

A lap cikke szerint az ebek génjeibe kódolva még él az ősök öröksége, miszerint a sötét számos veszélyt rejt, amiktől meg akarnak védeni minket téged. Így ha este az ágy mellé vagy a hálószoba ajtajához telepszik, akkor tulajdonképpen felveszi az őrhelyét. Ennek köszönhetően nyugodt afelől, hogy baj esetén rögtön cselekvésre kész.

Emellett ágyad a béke szigete is, hiszen ott van a gazdája is, a közelség pedig megnyugtató a számára.

A következtetés tehát az, hogy ha a kutya a gazdi mellett akar aludni, egy okra vezethető vissza: az ember iránt érzett szeretetre.

A cikkben kiemelik, ha kutyával alszunk együtt, kiemelten figyeljünk a folyamatos parazitamentesítésre, továbbá arra is, mit eszik meg az eb. Ugyanis minden, ami rajta, illetve benne van, az igen közeli kontaktusba kerül velünk is.