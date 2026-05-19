Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi helyettesét kérte fel vezérkari főnöknek

Saját bevallása szerint is fontos döntést hozott meg Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki friss bejelentésében arról ír, hogy a Magyar Honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása. Mindezek fényében hozta meg a következő döntést:

Felkértem Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát. A legszebb feladatot, ami egy katona életében lehet.

Ruszin-Szendi Romulusz a felkérést azzal indokolja, hogy amikor ő volt a vezérkari főnök, Sándor Zsolt volt a helyettese, egészen pontosan akkor is ő volt az, aki Sándort kiválasztotta a feladatra. „Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos. Ő nem »csak« parancsnok, igazi bajtárs” – írta róla a miniszter.

Ruszin-Szendi szerint a céljuk továbbra is az, hogy a magyar emberek biztonságát garantálják, ehhez pedig olyan emberekre van szüksége, akik érzik az eskü súlyát, kiállnak az állományért és nem hátrálnak meg a felelősség elől. Mindemellett a honvédelmi miniszter megjegyzi Sándor Zsolttal kapcsolatban, hogy szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. „Ő nem elméletből ismeri a honvédséget. Ő abból él” – tette hozzá.

A felkérésre a honvédelmi miniszter szerint Sándor Zsolt altábornagy válasza az volt:

Bevetésre kész.