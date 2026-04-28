bánki erikdeutsch tamásfideszkövér lászló
Belföld

Orbán felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el

Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor sziluettje a Fidesz eredményváróján a Bálnában.
24.hu
2026. 04. 28. 12:19
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor sziluettje a Fidesz eredményváróján a Bálnában.

A Fidesz Országos Választmánya június 13-ára hívta össze a párt tisztújító kongresszusát – közölte Deutsch Tamás a választmányi ülés után újságírókkal. Elmondása szerint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök azt mondta a választmányi ülésen, ha megvan a bizalom, vállalja a Fidesz elnökségét, ami majd a kongresszuson derülhet ki. Deutsch szerint készítettek egy gyorselemezést a választási vereségről, amit elküldenek a sajtónak.

Bánki Erik, aki a következő ciklusban már nem lesz képviselő, elmondta, hogy Orbán Viktor felajánlotta lemondását az elnöki posztról, amit nem fogadtak el. Személyi döntéseket nem hoztak egyébként.

Míg az ülésre érkezve Orbán válaszolt az újságírók kérdéseire, távozóban azonban már nem nyilatkozott.

Kövér László választmányi elnök azt mondta, sok okot állapítottak meg azzal kapcsolatban, hogy miben hibázott a Fidesz, de nem tért ki ezekre.

Kapcsolódó
Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tarr Zoltán és Tanács Zoltán miniszter, Bódis Kriszta kormánybiztos lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik