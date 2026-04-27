Varga Judit nem tett vallomást, megszüntették az eljárást a Hajdú Péter-interjúban elhangzottak miatt

2026. 04. 27. 10:31
Bizonyítottság hiányában megszüntették azt az eljárást, amely Varga Judit volt igazságügyi miniszter Hajdú Péter műsorában tett állításai miatt indult – írja az Index.

Az ügyben Tényi István tett feljelentést 2024. március 27-én, személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése gyanújával. A mostani határozat szerint a nyomozás nem talált olyan bizonyítékot, amely alátámasztotta volna a bűncselekmények gyanúját. Mint írták:

az eljárás alatt Varga Judit nem tett vallomást, és rendőri intézkedés sem történt az ügyben.

Hajdú Péter Frizbi című műsorában 2024-ben Magyar Péter volt felesége a házasságáról beszélt. Varga Judit a műsorban azt állította, hogy „pokol volt a házassága”, rengeteget sírt, és volt férjét több súlyos magánéleti váddal illette. A volt igazságügyi miniszter állításai között szerepelt, hogy a férje egyszer bezárta őt egy szobába, ahonnan a fia szabadította ki.

Tényi a műsorban elhangzottak miatt feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértése gyanúja miatt.

Török Gábor politikai elemző az eset kapcsán akkor azt írta: nehéz eldönteni, mennyiben volt Varga Judit döntése, hogy Hajdú Péter műsorában részletezte volt házassága történetét, az interjút pedig a Mónika show-hoz hasonlította.

