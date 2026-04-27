Lázár János szerint Orbán Viktor lesz a Fidesz elnöke, ezért nem is hívja ki

Nem hívja ki Orbán Viktort a pártelnökségért – mondta Lázár János az RTL Híradónak. Lázár – aki egy évre ül be a parlamentbe – azzal indokolta mindezt, mert szerinte Orbán Viktor lesz a Fidesz elnöke. Arra a kérdésre, hogy a Fidesz képes-e megújulni Orbánnal, Lázár azt mondta:

Majd meglátjuk, mi fog történni.

Azért érdekes az, amit Lázár János mondott, mert Orbán Viktor ma azt mondta, hogy még nem biztos, hogy újraindul az elnöki posztért. Arra nem adott magyarázatot a leköszönő miniszterelnök, hogy miért nem mond le a pártelnöki posztjáról a vereség után.

Orbán Viktor a hétvégén jelentette be, hogy 1990 óta először nem ül be képviselőként a magyar parlamentbe. Az általunk megkérdezett elemző azt mondta erre: el akarja kerülni, hogy gyurcsányosodjon.

Ma derült ki az is, hogy kik lesznek a tagjai a Fidesz–KDNP-frakciónak: