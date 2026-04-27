Bejelentés: itt a Fidesz–KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak

A Fidesz–KDNP-nek összesen 52 képviselője lesz az új parlamentben, a tíz egyéni győztes, valamint 42 listás képviselő – jelentette be Gulyás Gergely hétfő délután. A Fidesz-frakciót Gulyás Gergely vezeti majd, a helyettese az eddig vezető Kocsis Máté lesz, illetve Balla György, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja.

Gulyás elmondta azt is, hogy 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, köztük Orbán Viktor, Kósa Lajos, Rogán Antal vagy épp Kövér László. (Lázár János egy évre vállalja egyelőre a parlamenti munkát.) Gulyás azt is mondta, hogy Orbán Balázs nyártól az EP-ben folytatja, helyére Szekeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe. Kell a megújulás, de szükség van a tapasztalatra is – mondta Gulyás Gergely, aki szerint a Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz a parlamentben, olyan, amely nem tűri majd az önkényt.

Ők lesznek a Fidesz-frakció tagjai:

Ágh Péter

Balla György

Balla Mihály

Bencsik János

Bóka János

Czirbus Gábor

Budai Gyula

Csibi Krisztina

Csuzda Gábor

Hankó Balázs

Hegedűs Barbara

Koncz Zsófia

Takács Árpád

Tilki Attila

Vitályos Eszter

Vitányi István

F. Kovács Sándor

Gulyás Gergely

Gyopáros Alpár

Héjj Dávid

Hidvéghi Balázs

Kocsis Máté

Kovács Sándor

Lázár János

Molnárné dr. Lezsák Anna

Nagy Bálint

Németh Balázs

Németh Zsolt

Orbán Balázs

Panyi Miklós

Papp Zsolt

Pócs János

Radics Béla

Szécsi Zoltán

Szentkirályi Alexandra

Szijjártó Péter

Szűcs Gábor

Takács Péter

Tuzson Bence

V. Németh Zsolt

Varga Gábor

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Witzmann Mihály

Zsigó Róbert

A KDNP parlamenti képviselőinek névsora már korábban ismert volt: