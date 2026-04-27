Bejelentés: itt a Fidesz–KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 04. 27. 15:38
A Fidesz–KDNP-nek összesen 52 képviselője lesz az új parlamentben, a tíz egyéni győztes, valamint 42 listás képviselő – jelentette be Gulyás Gergely hétfő délután. A Fidesz-frakciót Gulyás Gergely vezeti majd, a helyettese az eddig vezető Kocsis Máté lesz, illetve Balla György, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja.

Gulyás elmondta azt is, hogy 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, köztük Orbán Viktor, Kósa Lajos, Rogán Antal vagy épp Kövér László. (Lázár János egy évre vállalja egyelőre a parlamenti munkát.) Gulyás azt is mondta, hogy Orbán Balázs nyártól az EP-ben folytatja, helyére Szekeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe. Kell a megújulás, de szükség van a tapasztalatra is – mondta Gulyás Gergely, aki szerint a Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz a parlamentben, olyan, amely nem tűri majd az önkényt.

Ők lesznek a Fidesz-frakció tagjai:

  • Ágh Péter
  • Balla György
  • Balla Mihály
  • Bencsik János
  • Bóka János
  • Czirbus Gábor
  • Budai Gyula
  • Csibi Krisztina
  • Csuzda Gábor
  • Hankó Balázs
  • Hegedűs Barbara
  • Koncz Zsófia
  • Takács Árpád
  • Tilki Attila
  • Vitályos Eszter
  • Vitányi István
  • F. Kovács Sándor
  • Gulyás Gergely
  • Gyopáros Alpár
  • Héjj Dávid
  • Hidvéghi Balázs
  • Kocsis Máté
  • Kovács Sándor
  • Lázár János
  • Molnárné dr. Lezsák Anna
  • Nagy Bálint
  • Németh Balázs
  • Németh Zsolt
  • Orbán Balázs
  • Panyi Miklós
  • Papp Zsolt
  • Pócs János
  • Radics Béla
  • Szécsi Zoltán
  • Szentkirályi Alexandra
  • Szijjártó Péter
  • Szűcs Gábor
  • Takács Péter
  • Tuzson Bence
  • V. Németh Zsolt
  • Varga Gábor
  • Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  • Witzmann Mihály
  • Zsigó Róbert

A KDNP parlamenti képviselőinek névsora már korábban ismert volt:

  • Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka
  • Latorcai Csaba
  • Simicskó István
  • Hargitai János
  • Máthé Zsuzsa
  • Nacsa Lőrinc
  • Rétvári Bence
  • Seszták Miklós

Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor
Levelet írt Mészáros Lőrinc cégcsoportja Magyar Péternek
Hosszú hétvége: komoly fordulat érkezik az időjárásban
A Magyar Nemzet bocsánatot kérő levelet küldött Magyar Péternek a poloskázás miatt
Lázár János beül az Országgyűlésbe, egy évre vállalja a munkát
