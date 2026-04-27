Bejelentés: itt a Fidesz–KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak

A Fidesz–KDNP-nek összesen 52 képviselője lesz az új parlamentben, a tíz egyéni győztes, valamint 42 listás képviselő – jelentette be Gulyás Gergely hétfő délután. A Fidesz-frakciót Gulyás Gergely vezeti majd, a helyettese az eddig vezető Kocsis Máté lesz, illetve Balla György, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja.
Gulyás elmondta azt is, hogy 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, köztük Orbán Viktor, Kósa Lajos, Rogán Antal vagy épp Kövér László. (Lázár János egy évre vállalja egyelőre a parlamenti munkát.) Gulyás azt is mondta, hogy Orbán Balázs nyártól az EP-ben folytatja, helyére Szekeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe. Kell a megújulás, de szükség van a tapasztalatra is – mondta Gulyás Gergely, aki szerint a Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz a parlamentben, olyan, amely nem tűri majd az önkényt.
Ők lesznek a Fidesz-frakció tagjai:
- Ágh Péter
- Balla György
- Balla Mihály
- Bencsik János
- Bóka János
- Czirbus Gábor
- Budai Gyula
- Csibi Krisztina
- Csuzda Gábor
- Hankó Balázs
- Hegedűs Barbara
- Koncz Zsófia
- Takács Árpád
- Tilki Attila
- Vitályos Eszter
- Vitányi István
- F. Kovács Sándor
- Gulyás Gergely
- Gyopáros Alpár
- Héjj Dávid
- Hidvéghi Balázs
- Kocsis Máté
- Kovács Sándor
- Lázár János
- Molnárné dr. Lezsák Anna
- Nagy Bálint
- Németh Balázs
- Németh Zsolt
- Orbán Balázs
- Panyi Miklós
- Papp Zsolt
- Pócs János
- Radics Béla
- Szécsi Zoltán
- Szentkirályi Alexandra
- Szijjártó Péter
- Szűcs Gábor
- Takács Péter
- Tuzson Bence
- V. Németh Zsolt
- Varga Gábor
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
- Witzmann Mihály
- Zsigó Róbert
A KDNP parlamenti képviselőinek névsora már korábban ismert volt:
- Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka
- Latorcai Csaba
- Simicskó István
- Hargitai János
- Máthé Zsuzsa
- Nacsa Lőrinc
- Rétvári Bence
- Seszták Miklós