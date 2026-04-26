országos mentőszolgálatszülés
Belföld

Mire kiértek a mentők, megszületett a kislány Szabolcsban

admin Vaskor Máté
2026. 04. 26. 12:20

Egy 37 hetes kismama kérte a mentők segítségét a napokban, akinek délután kezdődtek fájásai, amelyek rövidesen sűrűsödni kezdtek, majd folyamatossá váltak otthonában, olvasható az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében.

A beszámoló szerint a mentésirányító nagy erőket mozgósítva azonnal mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, miközben igyekezett kikérdezni és megnyugtatni a rémült szülőket.

Az események felgyorsultak, így bajtársunk a vonal másik végéről instruálta a bejelentőket a szükséges előkészületekre, felkészítette a családot a kicsi érkezésére, és telefonon keresztül segítette a kismamát, aki perceken belül életet adott második gyermekének. Az egészséges kislány rögtön felsírt

– írták.

A helyszínre érkező mentők ellátták Linettet és büszke édesanyját, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba, zárták a posztot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik