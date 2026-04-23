A győri polgármester egyeztetésre hívta Magyar Pétert

Levelet küldött Magyar Péternek Győr polgármestere, amelyben nemcsak a választási győzelemhez gratulált a Tisza elnökének, de egyben egyeztetést is kezdeményezett a leendő miniszterelnökkel a győri városházán.

Pintér Bence azt írta: „A megbeszélés célja, hogy megosszuk Önnel városunk jelenlegi helyzetét, főbb kihívásait és fejlesztési igényeit, illetve tárgyaljunk az önkormányzatot, így Győrt is érintő legsürgetőbb problémákról, köztük az önkormányzat városüzemeltető vállalatának súlyos helyzetéről.”

A településvezető Kósa Roland alpolgármesterrel együtt szeretné megismerni a Tisza-kormány elképzeléseit, és arról is érdeklődni szeretne, hogy a párt parlamenti képviselőinek milyen, Győrrel kapcsolatos javaslatai lesznek.

Mindezek mellett szeretném Önnel egyeztetni, milyen lépéseket tud tenni a felálló kormány azon korrupciós ügyekben, amelyeket már feltártunk Győrben: ilyen az eltűnt 1,7 milliárd kérdése vagy éppen a helyi propaganda furcsa finanszírozása. Szívesen szeretnénk Önnel megvitatni, milyen formában áll fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Védelmi Hivatal, és abba milyen módon csatornázhatók be az általunk feltárt ügyek

– olvasható a levélben.

Titkos felvétel és ellentmondó tanúvallomások a győri hűtlen kezelési perben

Szerdán számoltunk be arról, hogy egy titkos hangfelvétel került elő a Győri Törvényszéken zajló perben, amelyben 758 millió forintos hűtlen kezeléssel vádolnak egy volt önkormányzati cégvezetőt és társát. Több tanú – köztük a Dubajból bejelentkező másodrendű vádlott és a GYHG Nonprofit Kft. cég korábbi ügyvezetője – azt állította, hogy a vitatott szerződések megkötése a korábbi fideszes polgármester, Dézsi Csaba András akaratát követte, amit közvetítők juttattak el a cég vezetéséhez.

Ezzel szemben Dézsi bizalmi embere, Petrov Iván tanúvallomásában szinte mindent tagadott, vagy nem emlékezett, ami miatt a bíró nyíltan rákérdezett memóriaproblémáira. A bíróságon lejátszott hangfelvétel és az egymásnak ellentmondó vallomások tovább erősítették azt a kérdést, hogy a városvezetés mennyire volt érintett az ügyben. A per folytatásában újabb meghallgatások és bizonyítékok várhatók.