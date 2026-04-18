Megszámlálták az összes voksot: hatalmas rekordot döntött a Tisza

Soha semelyik párt nem kapott ennyi szavazatot az 1990-es rendszerváltás óta, mint a Tisza: 3 millió 385 ezer 890 választópolgár szavazott rá, ami a voksok 53,18 százalékát jelenti.

A Fidesz 2 millió 458 ezer 337szavazatot kapott, ami 38,61 százalékra volt elég.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza 14,6 százalékponttal verte meg a kormányzó erőket. Még nagyobb a különbség, ha csak a hazai szavazatokat nézzük, vagyis eltekintünk a Fidesznek kedvező levélszavazatoktól: a magyar lakcímmel rendelkezőknél 55,76 százalékot kapott a Tisza és csak 36,33 százalékot a Fidesz, ami közel húsz százalékpontos differenciát mutat a két nagy párt között.

A 106 egyéni választókerületből mindössze 10-ben sikerült fideszes jelöltnek nyernie, a tiszások 96-ban diadalmaskodtak. De az egyik fideszes választókerület (Vas megye, Sárvár) eredményét megtámadja a Tisza, mert Magyar Péter pártelnök szerint a fideszes Ágh Péter csalással nyert, mivel egy Magyar Péter nevű kamujelölttel tévesztették meg a tiszás szavazókat.

A parlamentben bőven meglesz a Tisza kétharmada: 141 mandátumuk lesz, a Fidesz-frakció 52 főre zsugorodik (négy éve az akkori ellenzéki összefogás 57 helyet szerzett). Ekkora kétharmada sosem volt még a Fidesznek sem, és ami különösen imponálóvá teszi a Tisza teljesítményét, hogy mindezt a Fidesz saját magára írt játékszabályai között sikerült elérnie.

A többi párt

A Mi Hazánk 5,63 százalékkal (358 ezer 373szavazat) befért a parlamentbe, ez hat képviselői helyhez lesz elegendő, vagyis annyian lesznek, mint az előző ciklusban.

A DK éppen megúszta, hogy vissza kelljen fizetnie az állami kampánytámogatást. A DK a listája után 858 millió forintot kapott, nagyjából 7 ezer vokson múlott, hogy ezt nem kell visszafizetniük, és hogy továbbra is kaphatnak állami támogatást. A baloldali párt összesen 70 ezer 298 szavazatot szerzett, ami az összes voks csupán 1,10 százaléka. Ezzel az eredménnyel a DK-sok búcsúzhatnak a parlamenttől.

A Kutyapárt 0,82 százalékon zárta a választást, 51 ezer 965 szavazatot kapott. Nekik vissza kell fizetniük a kampányra felvett 686 milliós állami apanázst, ami elég nagy pánikot okozott a pártvezetés és a jelöltek körében.