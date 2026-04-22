A fideszes polgármester embere levetkőztette, hogy megnézze, van-e rajta poloska, állítja a szlovákiai vállalkozó

A Győri Törvényszéken zajló büntetőper szerdai tárgyalási napján ugyanaz volt az alapvető kérdés, mint az április 15-in, Dézsi Csaba András korábbi fideszes győri polgármester meghallgatásával zajló ülésen, hogy a kormánypárti városvezető és szűkebb környezete tudott-e a 758 millió forintos hűtlen kezelés miatt emelt vád tárgyát képező szerződésekről. Vagyis azokat a polgármester utasítására kötötte az elsőrendű vádlott, Koronika Tamás az önkormányzati tulajdonú GYHG Nonprofit Kft. akkori ügyvezetője, vagy – mint Dézsi állítja – a cég vezetője önállóan cselekedett.

A perben videókapcsolatot létesítettek az eljárás másodrendű vádlottjával, a jelenleg Dubajban élő szlovákiai üzletemberrel, Alföldy Alexanderrel. Ő szitén azt állította, hogy ő a GYHG-nál az akkori kormánypárti városvezető akaratát hajtotta végre. Ezúttal két kulcsfontosságú, már rendőrségi szembesítésükön is egymásnak ellentmondó tanút hallgattak meg.