Demeter Szilárd: Ennyi volt, kalap-kabát, elegük van belőlünk

Nem mi nem értettük meg a fiatalokat, hanem a fiataljaink csúsznak ki abból a nemzeti kultúrából, amit nem örökítettünk át, mert az intézményeink nem ezt csinálják

– mondta a Mandiner műsorában Demeter Szilárd, aki Kacsoh Dániellel közösen elemezte a Tisza-kétharmadot hozó választás tanulságait. A korábban a Petőfi Irodalmi Múzeumot vezető Demeter ősszel távozott a nagy fokú centralizáció nyomán létrejött Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) éléről, de azért nem maradt pozíció nélkül: „nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként” folytathatta munkáját.

Demeter úgy látja, hogy az érzelmek döntötték el a választást, mivel az idei egy indulatvezérelt impulzuskampány volt.

„Ennyi volt, kalap-kabát, elegük van belőlünk” – értékelte a választás eredményét a 444 összefoglalója szerint Demeter, aki szerint

ebből a szempontból ez még jót is tesz nekünk, tehát, hogy ez a kipukkadt buborék meg ez a rögvaló, ez visszahoz minket is a saját valóságunkba.

Demeter a teendőket is számba vette, szerinte a fideszes tábornak vissza kell térni az alapértékekhez. „Nem kell nekünk új etika, a tízparancsolat tökéletesen elég volt 2000 éven keresztül.”

A kultúrpolitikus a választás másnapján lapunknak is nyilatkozott arról, hogy mit vár a Tisza-kormányzástól és hogy látja a saját jövőjét.

Én Orbán Viktorhoz szegődtem, szabad akaratomból. Ha ellenzékben is igényt tart a szolgálataimra, akkor megyek, ahová mondja, ha nem, akkor vár a munka rám a kertben. Soha nem szégyelltem a kétkezi munkát

– mondta akkor.