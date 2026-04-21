Sokan arra számítottak, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója és a Fidesz kampányának vezetője vállalja a felelősséget és távozik a választási vereség után, miközben a miniszterelnök politikai felelősségét továbbra is relativizálják a párt belső körében – írta meg a 444.

Válságtanács április 14-én

A lap forrása szerint április 14-én kedden válságtanácskozást hívott össze a Fidesz-kampány vezetőségében Orbán Balázs, melyre a kormánymédia és a politikai vezetés volt hivatalos, ám többen nem vettek részt az eseményen. Egyesek amiatt, mert sokkolta őket a vereség, de akadt olyan is, aki kifejezetten Orbán Balázs személye miatt nem jelent meg. Kubatov Gábor pártigazgató a választás estéjén párttársai előtt is kifejezte: Orbán Balázsnak tulajdonítja a bukást.

Bár a miniszterelnök és környezete hónapok óta tisztában voltak azzal, hogy egyértelmű a hátrányuk a Tiszához képest, ez mások számára nem volt ilyen nyilvánvaló. A kampány utolsó heteinek dinamikája és Orbán Balázs bűnbakká tétele egyre inkább azt a célt látszik szolgálni, hogy Orbán Viktor felelősségéről ne kelljen beszélni és ő vezényelhesse le a Fidesz belengetett megújulását.

A többség egyelőre Orbánnal tartana

Ezt támasztja alá Orbán Viktor csütörtöki, a Patriótának adott interjúja is, melyben nem ajánlotta fel lemondását a történelmi vereség után, ugyanakkor arról beszélt: ha úgy dönt a csapat, hogy ő vezesse ki a pályára a csapatot, akkor azt is elvállalja, de „szertárosként” is szívesen segít, ha így döntenek. Előtte arról is beszélt, hogy újra kell szabni a Fidesz-listát, mert „akik most bejutottak a Fidesz-frakcióba, nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz”.

Akadt olyan fideszes politikus is, aki hiányolta, hogy a miniszterelnök nem ajánlotta fel a lemondását. Király Nóra arról is beszélt: a frakciótagok cseréjénél jóval több kell a Fidesz megújításához, és a pártvezetésnek is le kellene vonnia a következtetéseket a „brutális vereségből”. Ám a fideszes politikusok és a párthoz közeli médiaszereplők többsége kifejezte: a választási vereség ellenére is Orbán Viktorral képzelnék el a jövőt.