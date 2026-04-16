Őrizetbe vették Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét – reagált az Országgyűlés Hivatala

Őrizetbe vették Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó ügyészség ma több helyszínen is végzett kutatást és lefoglalást. Közleményükben azt írták, hogy számos tanút hallgattak ki, majd két személyt meg is gyanúsítottak. Egyikük a halászteleki polgármester.

A gyanúsítás lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalánál.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér valamint egyéb ellátás címén összesen 13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

– közölték.

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette, továbbá hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte a polgármesterrel. Az ügyészség őrizetbe vette a polgármestert, a másik gyanúsított szabadlábon védekezhet.

Az ügyben telefonon és e-mailen is kerestük Nagy Barnabás polgármestert és az alpolgármestereket a nap folyamán, de eddig sehonnan nem kaptunk választ.