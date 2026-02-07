A működő és emberséges Magyarország alapjai – Bemutatta programját a Tisza Párt

Hónapokon keresztül, több mint ezer szakértő bevonásával készült el a Tisza Párt programja, amit szombaton kora délután közzé is tettek a párt honlapján.

A 240 oldalas dokumentum A működő és emberséges Magyarország alapjai címet viseli. A bevezetőben az áll,

az új kormány azzal foglalkozik majd az első perctől fogva, amivel megbízták, amit elvárnak tőle és ami hasznos az egész országnak. Azonnal nekifogunk az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer, a gyermekvédelem, a közösségi közlekedés rendbetételének. Hazahozzuk az uniós pénzeket, hogy ismét lehetőségekhez jussanak a magyar vállalkozások és az európai felzárkózás mindenki számára elérhetővé váljon. Lépéseket teszünk a gazdaság beindítására, véget vetünk a stagnálás, az egy helyben toporgás éveinek. Megkezdjük a vagyonvisszaszerzést, az ellopott közjavakat ismét a társadalom szolgálatába állítjuk. Haladéktalanul újjáépítjük a jogállamot, az önkény helyett a közérdeket állítjuk a középpontba. A hatalommal való visszaélés és az államilag szervezett lopás felelőseit nem védi majd többé a politikai hatalom. Az igazságszolgáltatásnak egyetlen célja lesz: el kell végeznie törvényes feladatát.

A Tisza Párt által észlelt problémákat és vállalásaikat négy főbb csoportba sorolták, ezek:

1. Gazdag és sikeres ország – Fejlődés és növekedés

Ebben a blokkban közel 20 oldalon fejtegetik a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program részleteit, de kitérnek az adócsökkentési és rezsicsökkentési terveikre is. Előbbihez kapcsolódó vállalásuk például, hogy csökkentik az áfát, de egy igazságosabb és szolidárisabb adórendszer megvalósítását is ígérik, mely szerint kevesebb adót kell fizetni a dolgozóknak, több felelősséget kell vállalni a szupergazdagoknak.

2. Békés és rendezett ország – Biztonság és stabilitás

A Tisza Párt zéró toleranciát hirdet az illegális bevándorlással szemben, fenntartják a déli határkerítést, és ígéretük szerint megerősítik a határvédelmet. Vállalják, hogy 2035-ig megállítják a népességfogyást, és célul tűzik ki, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön Magyarország lélekszáma. De a program ezen részén a Bibó István programot is ismertetik, és kitérnek az önkormányzatiság kérdésére is.

3. Szabad és boldog ország – Társadalmi jólét és jóllét

Itt kerül elő a nyugdíjemelés kérdése, itt vállalják, hogy azonnali, célzott jövedelemnövelő és méltányossági intézkedéseket vezetnek be a nyugdíjasoknak. Az úgynevezett 100% Család program keretein belül a szegénység újratermelődésének ördögi körét

összehangolt társadalompolitikával szakítják meg. Itt részletezik a roma esélyegyenlőség témakörét is.

4. Tiszta és haladó ország – Fenntarthatóság és jövőállóság

Ami a jövőt illeti, megújítanák a digitális állami szolgáltatásokat, ígérik, hogy kiemelten támogatják a hazai kkv-k digitalizációját, és átláthatóvá teszik az állami adatvagyont. De kihasználnák a mesterséges intelligencia lehetőségeit is. Ebben a fejezetben magyarázzák a zöld területen fennálló problémák potenciális megoldásait is.

Magyar Péter: Nem várnak csodára az emberek

A YouTube-on élőben közvetített programbemutatón Magyar azt mondta, az emberek nem várnak csodára, a működő ország reménye ugyanis a hazaszerető emberek tenni akarásában rejlik, de az elmúlt 36 évben elmaradt a politikai felelősségvállalás. Úgy érzi, mára társadalmi, erkölcsi és gazdasági válság alakult ki, amit nem lehet egyetlen döntéssel áthidalni.

Az ország felemelkedését és a társadalom minden tagjának előrelépését fogjuk szolgálni, politikánk alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat, és mindannyian magyarok vagyunk

– fogalmazott.

Kapitány István ezután a Tisza energiastratégiáját ismertette, ennek lényegi eleme, hogy 2035-re megszüntetnék az orosz energiafüggőséget. Zebrák helyett unikornisokat teremtenének, utalt arra, hogy a startupbarát környezetben hisznek, de kitért arra is, hogy 2026. június elsejétől megtiltanák a külföldi vendégmunkások tömeges foglalkoztatását.

Kármán András, a Tisza költségvetési és adóügyi szakértője azt fejtegette egyebek mellett, hogy a minimálbér adóját 9 százalékra csökkentik, a mediánbér alatt keresők szintén kevesebbet adóznak majd. 2035-re 80 évre növelnék a magyarok várható élettartamát, erről már Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt beszélt. Ehhez egyebek mellett csökkentenék a magyarok alkoholfogyasztását.

Bódis Kriszta azt az ígéretet tett, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszt, de duplájára emelnék a családi pótlékot és minden gyerekszületéskor 50 ezer forint értékű kelengyét adnának a családoknak. Gajdos László azt közölte, hogy választási győzelem esetén felülvizsgálják a nagy, környezetszennyező beruházásokat, kiemelten az akkugyárakat. Bóna Szabolcs, a Tisza agrárszakértője arról beszélt, uniós és hazai forrásokból támogatnák a termelőszövetkezetek létrejöttét ösztönző programokat.

A Tisza Párt programjával a 24.hu később részletesebben is foglalkozik majd.

Mint ismert, a kormánypárt és a kormánysajtó hónapok óta azzal támadja a Tisza Pártot, hogy a kiszivárgott programja szerint 3700 milliárd forinttal terhelné a vállalkozásokat, de a párt azóta is tagadja, hogy az állítólagos dokumentumhoz köze lenne.