Félnek a kémektől, drónvédelem mellett edzenek az angolok a vébén

A GB News jelentése szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. Az edzések során úgynevezett vadászdrónokat használnak majd, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni.

Az angolok lépése összefügg azzal az aggodalommal, amelyet egy futballkémkedési ügy váltott ki. A hónap közepén a Southampton együttesét kizárták az angol másodosztály rájátszásából, miután a klub elismerte, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Middlesbrough edzésein jogosulatlanul felvételeket készítettek.

A Southamptonnak nem ez volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is hasonlóképpen kémkedett.

A német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel irányította angol válogatottnak a június 11. és július 19. között zajló vb-n Kansas Cityben lesz a bázisa. Az együttes a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama nemzeti csapatával találkozik.

