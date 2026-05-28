Félnek a kémektől, drónvédelem mellett edzenek az angolok a vébén

A drone is seen at the finish line during the 2nd Drone Racing Tournament by the Federation of Military Technological Sports of Ukraine flies a drone, Bilohorodka, Kyiv region. (Photo credit should read Yevhen Kotenko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Ezúttal legálisan tűnhetnek fel a drónok
2026. 05. 28. 12:48
Az angol labdarúgó-válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt.

A GB News jelentése szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. Az edzések során úgynevezett vadászdrónokat használnak majd, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni.

Az angolok lépése összefügg azzal az aggodalommal, amelyet egy futballkémkedési ügy váltott ki. A hónap közepén a Southampton együttesét kizárták az angol másodosztály rájátszásából, miután a klub elismerte, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Middlesbrough edzésein jogosulatlanul felvételeket készítettek.

A Southamptonnak nem ez volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is hasonlóképpen kémkedett.

A német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel irányította angol válogatottnak a június 11. és július 19. között zajló vb-n Kansas Cityben lesz a bázisa. Az együttes a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama nemzeti csapatával találkozik.

(MTI)

